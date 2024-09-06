İşte Chamberlain gerçeği

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amartey yıllık ücretleri nedeniyle takımda kalmak için diretiyor. İngiliz oyuncu Chamberlain için de aynı durum söz konusu olsa da İngiliz futbolcunun daha önce yaşadığı bir olay nedeniyle sorun çıkardığı iddia edildi.

Chamberlain, kulübün yaz kamp dönemindeki tavrı nedeniyle kırgın. Sportif Direktör Samet Aybaba'nın oyuncuyu kamp kadrosuna dahil ettiremediği öğrenildi. Bu nedenle kulübe tavırlı olan İngiliz futbolcu kendisine yapılan muameleye çok içerledi. Chamberlain bu sebeple ayrılığı düşünse de anlaşma noktasına gelince Beşiktaş'a zorluk çıkardı.