Milyonlara yeni maaş sistemi

Emeklilerle ilgili yeni reformlar gündemde. Bu kapsamda emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması planlanıyor. Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma ile prim gün sayısının da emekli aylığını etkilemesi sağlanacak.

Böylece sistemde çok kalan daha yüksek maaş alacak. Emekliler gözünü yeni çalışmaya çevirirken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de beklentilerini açıkladı. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Yeni bir emeklilik aylığı hesaplama yöntemi belirlenmeli ve karma aylık hesaplama sistemine son verilmeli. Aralık 2024 ile Ocak 2025'te emekli olanlar arasında yüzde 30'a varan aylık farkı oluşmamalı. 2000 sonrası emekli olanların hak kayıplarının giderilmesi ve geleceğe yönelik yeni farklılıkların olmaması için tek bir sistem üzerinden emekli aylıkları intibak kurallarına göre yeniden hesaplanmalı" diye konuştu.

'GÖSTERGE SİSTEMİNE DÖNÜLMELİ'

2000 yılı öncesindeki gösterge sisteminin devam ettirilmesini isteyen Ergün, "TÜED olarak gösterge sistemine yeniden dönülmesini savunuyoruz. Gösterge sistemi uygulandığında, emekli olunan yıllar arasında aylık fark olmayacak. Bugün sosyal güvenlikte bir sistem ve hesaplama sorunu söz konusu. Emeklilik sisteminin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.



İNTİBAK ÇAĞRISI

2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulanmasını talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şunları söyledi: "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan emeklilerimizin intibakı yapılmalı ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır. Emekli aylıklarına yapılan TÜFE artışına endeksli zam oranları emeklilerimizi koruyan bir sistem olmadığından, bunun değiştirilmesini istiyoruz. Emeklilere kök aylıkların iyileştirilmesi için seyyanen artışlar yapılmalı ve milli gelir artışından pay verilmelidir."