SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Milyonlara yeni maaş sistemi

Emekliler için maaş hesaplama yöntemlerini de kapsayan bir reform gündeme gelirken, TÜED de beklentilerini açıkladı: Karma aylık hesap sistemine son verilsin. Gösterge sistemine geri dönülsün. İntibak sağlansın...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Milyonlara yeni maaş sistemi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilerle ilgili yeni reformlar gündemde. Bu kapsamda emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması planlanıyor. Orta Vadeli Program'da da yer alan yeni çalışma ile prim gün sayısının da emekli aylığını etkilemesi sağlanacak.

Böylece sistemde çok kalan daha yüksek maaş alacak. Emekliler gözünü yeni çalışmaya çevirirken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de beklentilerini açıkladı. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Yeni bir emeklilik aylığı hesaplama yöntemi belirlenmeli ve karma aylık hesaplama sistemine son verilmeli. Aralık 2024 ile Ocak 2025'te emekli olanlar arasında yüzde 30'a varan aylık farkı oluşmamalı. 2000 sonrası emekli olanların hak kayıplarının giderilmesi ve geleceğe yönelik yeni farklılıkların olmaması için tek bir sistem üzerinden emekli aylıkları intibak kurallarına göre yeniden hesaplanmalı" diye konuştu.

'GÖSTERGE SİSTEMİNE DÖNÜLMELİ'
2000 yılı öncesindeki gösterge sisteminin devam ettirilmesini isteyen Ergün, "TÜED olarak gösterge sistemine yeniden dönülmesini savunuyoruz. Gösterge sistemi uygulandığında, emekli olunan yıllar arasında aylık fark olmayacak. Bugün sosyal güvenlikte bir sistem ve hesaplama sorunu söz konusu. Emeklilik sisteminin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

İNTİBAK ÇAĞRISI
2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulanmasını talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şunları söyledi: "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan emeklilerimizin intibakı yapılmalı ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır. Emekli aylıklarına yapılan TÜFE artışına endeksli zam oranları emeklilerimizi koruyan bir sistem olmadığından, bunun değiştirilmesini istiyoruz. Emeklilere kök aylıkların iyileştirilmesi için seyyanen artışlar yapılmalı ve milli gelir artışından pay verilmelidir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Netanyahu’nun sonu geliyor! İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi Benny Gantz kazan kaldırdı! 700 bin İsrailli sokağa döküldü: Hükümete karşı halk ihtilali
Kartal seriye bağladı! Beşiktaş Sivasspor’u Süper Lig’de 2-0 yenerek puanını 9’a yükseltti
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu
Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi
Acı haberi Nuri Alço duyurdu! Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma başlatılmıştır
Kim Milyoner Olmak İster’de saç baş yoldurtan anlar! Yarışmacı var olmayan dağı seçince herkes şaşkına döndü
Netflix skandalına Türkiye’den peş peşe sert tepki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir
Fırtına’nın tadı yok! Trabzonspor Süper Lig’de Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Narin Güran bulundu mu? Narin Güran’ın amcası Sami Güran’dan telefon temizliği! Köyün 2 kilometre uzağındaki sulama kanalı...
Meteoroloji, AFAD, Valilik peş peşe uyarmıştı! İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? Açıklama geldi: O saatten itibaren etkisini artıracak
19 terörist etkisiz hale getirildi: Hainlerin nefeslerini keseceğiz
KPSS sınavı öncesi adayların piercing ve küpeleri başlarına dert oldu! Pense ile çıkardılar
SON DAKİKA