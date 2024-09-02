Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin

Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 çıktı. Ağustos enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu da bulunuyor.

MERKEZ NE DİYOR?

Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak belirledi. 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise emeklilerin zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak. Ancak tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmedi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de ipuçları veriyor.



- ANKET 1: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.89 seviyesine çıkacak.



- ANKET 2: Reuters'ın anketine göre de enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak çıkacak.



- ANKET 3: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 19.77 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 19.77 zam alacak.



- ANKET 4: AA Finans da 11 ekonomistin katılımıyla enflasyon beklenti anketi gerçekleştirdi. Ankete göre, Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de yüzde 42.84 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.52 seviyesinde olacak.

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