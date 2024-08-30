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Fenerbahçe'de yeni hedef Ounahi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Marsilyalı Azzedine Ounahi’yi gündemine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Fenerbahçe’de yeni hedef Ounahi

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Transfer döneminde En-Nesyri, Saint- Maximin, Oğuz Aydın gibi önemli isimleri takıma alan Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu da Brighton'a gönderdi. Milli futbolcunun transferinden kazanılan dev bonservisle orta saha takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Marsilya'nın yıldız oyuncusu Azzedine Ounahi, Sarı-Lacivertli ekibin yeni orta saha hedefi oldu. Yönetim, Faslı futbolcunun transferi için harekete geçti. 24 yaşındaki ismin, piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fransız ekibinin 2023 ocak ayında Angers'ten 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncu, 35 maçta görev aldığı geçtiğimiz sezon, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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