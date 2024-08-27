Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Wijndal

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek için arayışlara başlayan Fenerbahçe, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı. Windjal için girişimlere başlayan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

Transfer yapmak için oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan Ajax'ın da Hollandalı sol beki satmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 24 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Euro talep eden Ajax'ın, Avrupa'dan birçok talibi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri düşük bulduğuiçin reddettiği de gelen haberler arasında. Geçen sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Antwerp'te kiralık olarak geçiren Wijndal, 44 karşılaşmada süre alıp 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. 5,5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Ajax ile kontratı 2027 yılında sona erecek.