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BES kazandırıyor

Bireysel emeklilik Sistemi’ndeki biriken paranız fonlarda ayrıca artıyor. Burada doğru tercih her zaman kazandırıyor. İşte seçildiğinde para kazandıran emeklilik fonları.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
BES kazandırıyor

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Son dönemde yapılan yeniliklerle giderek ilginin arttığı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğü 1 trilyonlaraya gelirken katılımcı sayısı da artıyor. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması 18 yaş altındakilerin de sisteme dahil olabilmesi katılımcıların ikinci emeklilik imkanına ilgisini artırıyor. BES'e yapılan ödemeler bir yandan devlet katkısı ile büyürken bir yandan da çeşitli fonlarda değerlendirilerek ayrıca katlanıyor.

2024 yılının ilk 7 ayında BES'teki fonların getiri performansı da açıklandı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BES'te en yüksek getiriyi hisse fonları sağladı. Bu fonların 7 aylık artışı yüzde 51.35 oldu. 7 aylık enflasyonun yüzde 28.76 olduğu düşünüldüğünde hisse fonları enflasyonu neredeyse ikiye katlayarak üzerinde bir getiri sağlamış oldu. Hisse fonlarının performansı altın, döviz, faiz gibi diğer yatırım araçlarını da geride bırakmış oldu. Aynı dönemde faiz getirisi yüzde 34.71, altın artışı yüzde 31.98, dolar getirisi ise yüzde 13.62 oldu.

ORTALAMA DA ENFLASYONU GEÇTİ
BES yatırım fonlarının 7 aylık ortalama getirisine bakıldığında yüzde 30.06 rakamı ortaya çıkıyor. Bu getiri de 7 aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş oldu. Faizli fonların getirisi yeni aynı dönemde yüzde 31.42 olarak gerçekleşti. Faizsiz fonların 7 aylık getirisi ise yüzde 26.15 olarak gerçekleşti. Emeklilik fonlarının son hafta performansına bakıldığında ise BES fonlarının yüzde 2.02 oranında değer kaybettiği görülüyor. Kategorilerin 102 adetinde artış 280 adetinde ise düşüş yaşandı.

FON NASIL SEÇİLİYOR?
Sisteme giren katılımcı kendi seçeneklerini yapabildiği gibi bağlı olduğu şirkete de bu yetkiyi verebiliyor. Burada finansal okuryazarlık konusunda endişesi olanlar için şirketlerin profesyonel seçimlerine güvenmek en mantıklısı oluyor. Katılımcı açısından isteğine göre faizli ya da faizsiz seçenekleri bulunuyor. Genel olarak sistemdeki fon türleri hisse senedi fonu, borçlanma araçları fonu, katılım fonu, karma fon, para piyasası fonu, kıymetli madenler fonu, endeks fon, fon sepeti fonu, katkı fonu, değişken fon, standart fon ve yaşam döngüsü/hedef fon olarak sıralanıyor. Şirketler belli dönemlerde fon değişikliği yapma imkanı da sunuyorlar. BES fonları arasında herhangi bir tercihte bulunmazsanız birikimleriniz Standart Fon'da değerlendiriliyor.

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