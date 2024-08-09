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Beşiktaş istedi Napoli kapıyor: Neres nereye gidecek? |

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen David Neres için Napoli önemli bir adım attı. Öte yandan Kartal'da Chamberlain krizi yaşanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
Beşiktaş istedi Napoli kapıyor: Neres nereye gidecek? |

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Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen David Neres için Napoli önemli bir adım attı. İtalyan basınına göre; Napoli'nin, David Neres ile yıllık 2.2 milyon Euro maaş üzerinden 5 yıllık bir anlaşma sağladığı bildirildi.


6 MİLYON EURO İSTEDİ
Kartal'da Chamberlain krizi yaşanıyor. Siyah-Beyazlıların göndermek istediği fakat yüksek maaşı nedeniyle sıkıntı çıkan Chamberlain'in Beşiktaş'tan talebi belli oldu. 30 yaşındaki orta saha, ayrılmak için 2 yılda kazanacağı 6 milyon Euro'yu istedi. Bu talep karşısında bir hayli şaşıran Beşiktaş yönetimi direkt olarak ret cevabı verdi.


KARTAL KAYSERİSPOR'A UÇTU!
Geçen sezon Beşiktaş'tan Kayserispor'a kiralık olarak giden Kartal Kayra Yılmaz, Sarı Kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladı. Kartal Kayra, dün saat 21.30'da İstanbul'dan Kayseri'ye geldi ve bugün takıma katılarak çalışmalara başladı.

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