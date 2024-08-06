Güzel oyuncu Esra Bilgiç gönlünü Faruk Sabancı’ya kaptırdı!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç özel hayatıyla gündeme geldi. Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Bilgiç yeni aşka yelken açtı. Bilgiç'in gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.



MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNDU!

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı. Bilgiç'in mutluluğu yüzünden okunuyordu. Öte yandan Dilay Korkmaz'la bir ayrılıp bir barışan Faruk Sabancı, geçtiğimiz dönemde ilişkisini tamamen bitirmişti.

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