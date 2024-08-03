Fenerbahçe’de En-Nesyri fırtınası | Çok klas hareketler bunlar!

Lugano engelini aşan Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak maça çevrildi. Sarı- Lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kanarya'nın bu sezonki flaş transferlerinden biri olan Youssef En-Nesri takımla birlikte çalıştı. Transferi için büyük uğraş verilen ve 19.5 milyon Euro ile Süper Lig'de en yüksek transfer bedeli ödenen oyuncu olan En-Nesyri, idmanda klas hareketleri ve mücadelesiyle beğeni topladı. İdmanda taktiksel ve bireysel çalışmalar üstünde durulduğu görüldü.

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