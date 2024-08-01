Seferler yine aksadı

Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa'da demir yolu ulaşımı, geçen haftaki sabotaj girişiminin ardından bu kez de tren hatlarına düşen ağaçlar nedeniyle aksadı. Fransız ulusal demiryolu şirketi SCNF'nin Ile-de-France Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Severine Lepere, fırtınanın etkisi ile tren ve yüksek hızlı tren hatlarına ağaçların düştüğünü ve yüksek hızlı trenlerden birinin, düşen ağaca çarpması sonucu ön kısmından hasar aldığını bildirdi. Lepere, hattın elektrik kaynağında da sorun yaşandığını paylaştı. Teknisyenlerin, sorunun hemen çözülemeyeceğini bildirmesi üzerine ise hizmet veren tüm trenlerin gara çağrıldığı kaydedildi.

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