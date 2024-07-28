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Beşiktaşlı Ajdin Hasic’e yine yol göründü | Macera bitiyor!

2019-2020 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Bosnalı Ajdin Hasic'in sözleşmesi bitiyor. Hasic'in Beşiktaş macerası bitmeye çok yakın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Beşiktaşlı Ajdin Hasic’e yine yol göründü | Macera bitiyor!

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Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geliş sürecinde önemli tartışmalar yaşanan Hasic için 2 milyon Euro bonservis istenmesi Çebi yönetiminde fikir ayrılıklarına neden olmuştu. Ancak sonrasında 180 bin Euro yetiştirme bedeli ve yüzde 50 satış payı karşılığında transfer edilen Hasic, sakatlıkların da etkisiyle kendini bir türlü gösteremedi. Genç oyuncu Beşiktaş kariyerinde sadece 13 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Bosnalı yıldzın geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezon da kiralanması ve Beşiktaş macerasının bitmesi bekleniyor.

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