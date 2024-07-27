Fransa, Olimpiyat Oyunları’ndan para basacak | Tarihin en fazla bilet satılan oyunları oldu!

Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nın Fransa'nın ekonomisine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Fransızlar'ın yapacağı toplam harcamanın 10 milyar Euro'yu bulacağı öğrenildi. Araştırma kurumu olan Spor Hukuku ve Ekonomisi Merkezi, organizasyonun Paris'e 6,7 milyar ile 11,1 milyar Euro arasında katkı sunacağını öngördü. Paris Olimpiyatları, tarihin en fazla bilet satılan oyunları oldu. Satışa çıkarılan 10 milyon biletin 9,3 milyonluk bölümü satıldı. Bilet fiyatları; 90, 250, 500, 900, bin 600 ve 2 bin 700 Euro olarak belirlenmişti.

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