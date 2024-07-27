Cimbom’un yeni transferi Elias Jelert’ten heyecanlandıran sözler!

Galatasaray'ın kopenhag'tan transfer ettiği sağ bek Elias Jelert, kulüp televizyonuna konuştu. Jelert, "Transferimi aslında 3 hafta önce duydum. Ama menajerimin bana söylememesi gereken şeyler vardı. G.Saray'da olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Victor Nelsson'u Danimarka Milli Takımı'ndan tanıdığını belirten Jelert, "Ona çok soru soruyorum. O da bana her zaman yardımcı oluyor. Tüm arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı" şeklinde konuştu. Jelert ayrıca, "Rams Park'ta taraftarımızı görmüştüm. Çok heyecanlıyım" dedi.

Elias Jelert takımla birlikte çıktığı idmanlarda hırslı ve istekli görüntüsü ile dikkatleri üstüne çekiyor.

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