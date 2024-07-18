SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları bu ay yüzde 24.73 yükseltilirken, bir artış da taban aylıkta yapılıyor. Meclis'e sunulan yasa teklifiyle en düşük emekli maaş ödemesi 12 bin 500 liraya çıkarılıyor. Kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 24.73 zamma göre hesaplanan emeklilerin Temmuz maaşları yatırılmaya başlarken, yeni taban aylık yasası yetişmediği için ödemeler 10 bin lira düzenlemesi üzerinden yapılıyor. Yasa çıkınca yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark ödenmesi söz konusu olacak.

12.500 TL KİMLERİ ETKİLEDİ?

Taban aylığı 12 bin liraya yükselten teklifin yasalaşmasıyla Ocak-Haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8 bin 18 lira ve altında olanların tamamının yani yaklaşık 1.8 milyon kişinin emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 lira artacak. Ek ödeme ve kök aylığı toplamı 8 bin 18 lira ile 10 bin lira arasında olan yaklaşık 1.9 milyon kişi de maaşlarına göre farklı tutarlarda yeni taban aylık düzenlemesinden yararlanacak.

FARK NE KADAR OLACAK?

Halen emeklilere, dul ve yetimlere Temmuz ödemeleri yüzde 24.73 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 10 bin lira taban aylık kapsamında yapılıyor. Yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki 3.7 milyon emekliye yasa çıktıktan sonra fark ödemesi yapılacak. Yasa çıkınca, ödenmesi gereken tutardan şimdi yatırılan tutar çıkarılacak, kalan tutar verilecek.

NASIL HESAPLANACAK?

Örneğin; kök aylığı 7 bin 200 lira olan emekli, 288 lira ek ödeme ve 2 bin 512 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 8 bin 980 lira 56 kuruşa, ek ödemesi 359,22 liraya, ek ödeme dahil kök aylığı 9 bin 339 lira 78 kuruşa yükseldi. Şimdi bu emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira yatırılıyor.

Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla emekli için sağlanan 5510 Ek 19 desteği artacak, emeklinin yeni aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Emekliye 2 bin 500 lira fark yatırılacak. Kök aylığı 9 bin 500 olan bir emekli de 380 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zamla 11 bin 849 lira 35 kuruşa, ek ödemesi 473,97 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin aylık ödemesi 12 bin 500 liraya çıkacak. Şimdi 12 bin 323 lira 32 kuruş ödeme aldığı için yasa çıkınca 176,68 lira fark verilecek.



DUL VE YETİME DE VAR

Meclis'e sevk edilen düzenleme dul ve yetimlerin taban aylık ödemesine hisseleri oranında yansıyacak. En düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500 liradan 9 bin 375, yüzde 50 olanda 5 bin liradan 6 bin 250, yüzde 25 olanda da 2 bin 500 liradan 3 bin 125 liraya yükselecek. Yasayla birlikte aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak. Bu kişilere de fark yatırılacak.

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