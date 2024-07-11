Mbappe: Ben iyi değildim

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO 2024'te İspanya'ya yenildikleri maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı. Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO 2024 benim için iyi değildi" dedi. Öte yandan Real Madrid, 16 Temmuz salı günü yıldız futbolcu için Santiago Bernabeu Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Yıldız futbolcu İspanyol deviyle 5 yıllık kontrat imzalayacak.

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