EURO 2024 yarı finalinde İspanya, Fransa’yı yenip finale çıktı

EURO 2024'te ilk finalist İspanya oldu. Boğalar, yarı final maçında Fransa ile müthiş bir maç yaptı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ekip Fransa'ydı. Maçın 9. dakikasında Mbappe'nin ortasına kafayı vuran Kolo Muani Horozlar'ı 1-0 öne geçirdi. İspanya'dan cevap erken geldi. Karşılaşmanın 21. dakikasında Lamine Yamal, ceza sahası dışından sol ayağıyla muhteşem bir plase çıkararak topu fileleri yolladı: 1-1.

OLMO DURDURULAMIYOR

Çeyrek finalde Almanya'ya karşı 1 gol, 1 asistle turu getiren Dani Olmo, Fransa'yı da boş geçmedi. 26 yaşındaki 10 numara, ceza sahasında yaptığı şık hareketler sonrası çektiği şutla ağları sarstı ve İspanya'yı 2-1 öne geçirdi. Maçın kalan bölümünde Fransa'nın ataklarını savuşturan, Boğalar, adını 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale yazdırdı. Fransız futbolcular turnuvaya yarı finalde veda etmeleri sonucu gözyaşlarını tutamadı.