Horozlar gol yollarında sıkıntılı

Kadrosunda Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kingsley Coman ve Randal Kolo Muani gibi yıldız hücum oyuncularını bulunduran Fransa gol yollarında sıkıntı çekiyor. Turnuvada çıktığı 5 maçta 3 gol atabilen Fransa'nın 1 golü penaltıdan, 2 golü ise rakipleri tarafından kendi kalesine gönderildi. Buna karşın yaptığı iyi savunmayla dikkat çeken Horozlar 5 maçta sadece 1 gol yedi. O golü de penaltıdan Lewandowski attı. Fransızlar'ın İspanya maçındaki performansı merak ediliyor.

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