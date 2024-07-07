Kök maaşa 3 formül

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı artışları yüzde 24.73 olurken, memurlar ve memur emeklilerinin artışları yüzde 19.31 olarak netleşti. Şimdi yeniden gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra bu konuda çalışma başlatılıyor. Ek artışlarla ilgili üç ayrı formül üzerinde duruluyor.

1-REFAH PAYI VERİLMESİ: Enflasyondan kaynaklı artışların üzerinde hükümet belli oranlarda artış yaparak emekli zamlarını yükseltmiş oluyor. Bu temmuz ayı içinde bu yönde beklentiler güçlendi. Yüzde 24.73 çıkan enflasyon oranına eklenecek 10 puanlık artış zam oranını yüzde 35'e taşımış olacak. Memur ve memur emeklileri için ise oran yüzde 30'u bulacak. Böylece sıfır zam tehlikesi de önlenmiş olacak.

2- ZAMLARIN EŞİTLENMESİ: Ocak ayında uygulanan bir yöntem olarak tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olacak. Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaş artışları düşük çıkmış ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Temmuz'da ise memur emeklilerinin

artışları SSK ve Bağ-Kur'lulara göre düşük çıktı. bu durumda da bir eşitleme söz konusu olabilir. Böylece refah payı verilerek eşit zam uygulanabilir.

3- TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI: Bir diğer formül ise 10 bin lira olan taban maaşın artırılması. Her zam döneminde gerçekleşen bu uygulamanın Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacak. Taban maaşın artırılmaması durumunda kök maaşı 8 bin liranın altında olan 3.6 milyon emeklinin yine 10 bin liranın altında kalması ve zam almaması ortaya çıkacak. Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin TL olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. Taban maaşın asgari ücret ile eşitlenmesi de gündeme getiriliyor. Bu durumda taban maaş 17 bin TL'ye çıkmış olacak.



NASIL GERÇEKLEŞİR?

Tüm bu ek ödemelerin yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor. Bu yüzden karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek. Burada görüşüldükten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.



AYLIKLARA YETİŞİR Mİ?

Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmez ise Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılıyor. Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ- Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.



NASIL HESAPLANIYOR

ÖRNEK 1

- Kök maaş: 7.000 TL

- Ödenen: 10.000 TL

- % 24.73 artış : 8.731 TL

- % 4 ek ödeme: 349 TL

- Ek ödemeli maaş: 9.080 TL

- Ödenecek: 10.000 TL



ÖRNEK 2

- Kök maaş: 7.500 TL

- Ödenen: 10.000 TL

- % 24.73 artış : 9.355 TL

- % 4 ek ödeme: 374 TL

- Ek ödemeli maaş: 9.729 TL

- Ödenecek: 10.000 TL



ÖRNEK 3

- Kök maaş: 8.000 TL

- Ödenen: 10.000 TL

- % 24.73 artış : 9.978 TL

- % 4 ek ödeme: 399 TL

- Ek ödemeli maaş: 10.377 TL

- Ödenecek: 10.377 TL