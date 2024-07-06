Boğa Panzer’i 119’da yıktı: EURO 2024’te ilk yarı finalist İspanya oldu

İspanya, EURO 2024 çeyrek final maçında Almanya'yı uzatmalar- da 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 51'de İspanya öne geçti. Yamal'ın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa gelişine vuran Olmo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Son bölümde baskıyı artıran Almanya 89'da eşitliği sağladı.
Kimmich'in kafayla altıpasa indirdiği topu Wirtz filelere yolladı ve maç uzatmalara gitti. Penaltılara gidilecek derken 119'da sahneye çıkan Merino İspanya'yı son 4'e taşıdı. Boğalar, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.