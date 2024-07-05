Rade Krunic’e 3 talip birden

Geçtiğimiz sezon ortasında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic yol ayrımında. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sıcak bakmadığı Boşnak yıldıza şu ana kadar Serie A'dan 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Mourinho'nun yıldız futbolcuyla ilgili kesin kararını vermesinin ardından yönetimin bu kulüplerle masaya oturması bekleniyor. Milan'la yapılan anlaşma gereği 3.5 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonu ödeyecek olan Fenerbahçe'nin pazarlık yapacağı kulüplerden bu parayı isteyeceği belirtiliyor.

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