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Hesaplı bedelli için son 3 gün

Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte bedelli askerlik ücreti yaklaşık 38 bin lira artacak. Bu artıştan etkilenmemek için son tarih ise 28 Haziran.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Hesaplı bedelli için son 3 gün

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Bedelli askerlikte tutarlar Temmuz'la birlikte değişecek. Memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20-21 seviyesinde artış, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

TUTAR NASIL DEĞİŞECEK?
Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili "Bedelli askerlik hizmeti için geçerli olan bedel tutarı 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" şeklinde açıklama yaptı. Bu ayın son mesai günü olan 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlik için 182 bin 609 lira 4 kuruş ödeyecek. Bu tutar Temmuz'da enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.34 olursa 218 bin 751, yüzde 21.11 çıkarsa 221 bin 157 liraya yükselecek. Yani 37 bin 142-38 bin 548 lira seviyesinde bir fark ortaya çıkacak.

NEREYE, NASIL BAŞVURULACAK?
Bedelli askerlik için başvuru işlemleri kolay. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan istekli olanlar askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebiliyor. Ödemeler de Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine yapılabiliyor.

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