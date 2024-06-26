Avusturya, Hollanda ve Fransa’nın olduğu gruptan lider çıktı

EURO 2024'te ölüm grubu olarak nitelendirilen D Grubu'nda Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 bileti aldı. Avusturya, henüz 6. dakikada rakibini hataya zorladı ve Malen'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. 47'de Gakpo nefis bir gol attı: 1-1. Avusturya, 59. dakikada Schmid'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti:

1-2. HOLLANDA DA SON 16'DA

Depay, 75'te fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı. Avusturya'da Sabitzer, 80. dakikada sahneye çıkarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Türkiye, bugün Çekya maçı sonrası grubunu 2. sırada bitirirse son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Hollanda ise en iyi üçüncüler arasına adını yazdırarak son 16 turuna kalmayı başardı.