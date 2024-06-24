Borja’da dişli rakip

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a River Plate'in yıldız golcüsü Miguel Borja transferinde rakip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Kolombiyalı forvete Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da talip olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın teklif yapma hazırlığında olduğu 31 yaşındaki yıldız için Yunan ekibinin de ısrarlı olduğu ve kısa süre içeresinde Arjantin ekibine teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ın bu sezon River Plate formasıyla 25 maçta 22 gol, 3 asiste imza atan tecrübeli futbolcuyla ilgili bu gelişmeden sonra bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Arjantin temsilcisiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Borja'ya güncel veilere göre 4,5 milyon Euro değer biçiliyor. Kolombiya formasını da 28 kez sırtına geçiren tecrülesi santrfor söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.