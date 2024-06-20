Milli Takım’a hayat verdi

F.Bahçe'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor maçında yaptığı hatalar nedeniyle takımın maçı 3-2 kaybetmesine neden olan Samet Akaydın, Yunanistan'a gönderilmişti. Yunanistan'da da istenileni verememesinin ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydın, Türkiye'nin UEFA Avrupa Şampiyonası finalleri mücadelesi için Montella tarafından kadroya çağrıldı.

Bu karar çok eleştirildi. Ancak tecrübeli stoper Gürcistan maçında da ondan vazgeçmedi. Samet Akaydın, genel performansının iyi gitmesinin ardından bir de maç henüz 2-1 iken Gürcistan'ın yüzde 100'lük golünü kafası ile engelleyerek milli takıma hayat verdi. Topun kornere gitmesi ve Gürcistan kalecisinin de gol aramak için kaleyi boşaltmasının ardından Kerem topu boş ağlara göndererek skoru 3-1'e getirmeyi başardı.