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10 numaraya Darius Olaru

Beşiktaş’ın Romanya’nın köklü kulüplerinden Steaua Bükreş’in kaptanı Darius Olaru ile ilgilendiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
10 numaraya Darius Olaru

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Beşiktaş'a sürpriz 10 numara... Danışmanlık görevine ABD'li Brad Friedel'ı getirerek elden çıkarmak istediği oyuncuların piyasasını artırmak isteyen Beşiktaş, gidecek isimlerin yerlerine alternatifleri de ince eleyip sık dokuyor.

Ante Rebic, Masuaku, Rosier, Vincent Aboubakar, Amartey, Chamberlain ve Onana gibi isimleri satıp maaş bütçesinde boşluk yaratma ihtimali bulunan Siyah-Beyazlılar, yeni oyuncuların seçiminde hata yapmak istemiyor. Kara Kartal'ın, Romanya'da Steaua Bükreş forması giyen Darius Olaru ile ilgilendiği öğrenildi. 10 numara, orta saha merkez ve sağ açık mevkilerinde oynayan 26 yaşındaki Rumen futbolcu, geçen sezon FCSB formasıyla 43 maçta 15 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Olaru'nun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 7 milyon Euro.

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