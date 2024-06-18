Tazminata Temmuz zammı

Temmuz ayıyla birlikte pek çok kesimin geliri artacak. Bir artış da özel sektörde çalışanların kıdem tazminatında yaşanacak. Bu artış işten ayrılacak, emekli olacak pek çok çalışanın alacağı ödemeye yansıyacak. Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.

Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor. Ancak özel sektör çalışanlarına ödenecek kıdem tazminatının bir tavanı bulunuyor. Her yıl için ödenecek tazminat tutarı bu tavanı aşamıyor. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi kazancı, üstünde olanlar ise bu tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alıyor. Kıdem tazminatının tavanı halen 35 bin 58 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeniyor.

YILLIK 7.131 TL AVANTAJ

Bu tutar Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre, memurların zammı yüzde 20.34 bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse kıdem tazminatının tavanı 7 bin 131 lira artışla 42 bin 189 liraya yükselecek. Ödemelerden damga vergisi kesildiği için çalışanın her yıl için eline en çok 41 bin 869 lira geçecek. Örneğin; brüt kazancı 40 bin lira olan bir çalışan şimdi ayrılsa tazminatı her yıl için 35 bin 58 liradan hesaplanırken, Temmuz ayını beklese çalıştığı yıl başına 40 bin lira üzerinden tazminatını alacak. Bu nedenle giydirilmiş brüt ücreti mevcut tavanın üzerinde olanların Temmuz'u beklemesi yararına olacak. Temmuz'da maaşına zam alacak çalışanların da tazminatı yükselecek.

TAVAN NASIL DEĞİŞECEK?

- Mevcut: 35.058,58 TL

- % 20.34 zamlı: 42.189,50 TL

- Ödenecek tutar (Damga vergisi kesilmiş)

- Mevcut: 34.792,47 TL

- % 20.34 zamlı: 41.869,26 TL

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