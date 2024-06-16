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Beşiktaş bayramı stadyumda kutladı

Beşiktaş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Beşiktaş bayramı stadyumda kutladı

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Beşiktaş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törene, kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve yönetim kurulu danışmanı Bradley Friedel ile siyahbeyazlı sporcular katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş camiasının her türlü birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bütün spor faaliyetlerimizin sezon başlangıcında desteklerinizi bekliyoruz. Bu birlik ve beraberliği tüm Türkiye'ye gösterelim. Tüm Türkiye'nin ve Beşiktaş camiasının bayramını kutlarım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

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