Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst: Kupalar için mücadele edeceğim

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'a kavuştu. Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllığına el sıkıştığı Hollandalı çalıştırıcı dün İstanbul'a geldi. Kartal'ın yeni hocası havalimanında, "İstanbul'da olduğum için mutluyum. Yönetimimizle ilk görüşmeyi yaptım. Beşiktaş'ın hak ettiği başarıları ve kupaları elde etmesi için mücadele edeceğim. Yeni bir meydan okuma olacak. Bunun için de heyecanlıyım" diye konuştu.

Bronckhorst için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla bugün 11.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Hollandalı daha sonra Kara Kartal ile yeni sezonu planlayacak.