İkramiye zamanı

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 16 milyon kişi Kurban Bayramı'na ikramiyeleri cebinde girecek. Emekli Sandığı'ndan (4c) aylık alan emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı ikramiyelerini dün aldı. Bugün de Bağ-Kur yani esnaf emeklileriyle dul ve yetimlerine bayram ikramiyeleri yatırılacak. SSK'dan aylık alan emekliler dul ve yetimlere ise ödemeler yarın başlayıp 3 günde tamamlanacak.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklilerinin, dul ve emeklilerinin maaş ödeme gününe göre ikramiye tarihleri belli oldu. TAKVİM'in edindiği bilgiye göre; maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olan SSK emeklileri, dul ve yetimleri 12 Haziran tarihinde bayram ikramiyesini hesabında görecek. SSK emeklilerinden maaş ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar ise 13 Haziran tarihinde bayram ikramiyesini bankasından çekebilecek. Maaş ödeme günü 24, 25 ve 26 olan SSK emeklilerinin ise bayram ikramiyesi yatırılma tarihi 14 Haziran günü olacak.

KİM, NE KADAR ALIYOR?

İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye yatırılıyor. Emekliler 3 bin lira alırken, ölen eşinden veya annebabasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında veriliyor. Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250 lira, yüzde 50 olana bin 500 lira, yüzde 25 olana 750 lira yatırılıyor. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılıyor. 2 aylık birden alanlara ise, 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksekse o dosya baz alınarak ikramiye ödeniyor.



İŞLEMİ SÜRENLER DİKKAT!

Kurban Bayramı ikramiyesinden mevcut hak sahiplerinin yanı sıra Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanıyor. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlanınca ikramiyelerini alacak. Aylığı bağlananlara, belirlenen maaş gününe göre aylık farkı, aylık ve ikramiye ödemesi yapılacak.



İŞÇİYE EN AZ 9 BİN 661 TL

Kamu işçilerine bu hafta 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödemeleri yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yaklaşık 700 bin işçi bu yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ilave tediyenin ilk yarısını 14 Haziran'da, ikinci yarısını ise 13 Aralık'ta alacak. Kamu işçilerinde en düşük ücret 33 bin 159 lira. Bu ücreti alan işçiye bu hafta 13 günlük ikramiye olarak brüt 14 bin 369 lira, net 9 bin 661 lira ödeme yapılacak.

İŞTE SSK'LILARIN İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

- Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 12 Haziran

- Maaş ödeme günü 21, 22, 23 olanlar: 13 Haziran

- Maaş ödeme günü 24, 25, 25 olanlar: 14 Haziran

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