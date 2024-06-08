Ampute Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler böylelikle 3'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.

Fransa'nın Haute- Savoie bölgesindeki Evian-les- Bains kentinde oynanan maçta Ay-yıldızlıların gollerini Muhammed Yeğen, Rahmi Özcan, Şeyhmus Erdinç (2) ve Serkan Dereli kaydetti. Polonya'nın tek golü ise Grygiel'den geldi. Milliler bugün saat 18.30'da oynanacak finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.