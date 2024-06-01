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Bir arada oldukça daha da güzeliz

Fatih Terim ile bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bir aradayız. Bir arada oldukça daha da güzeliz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Haziran 2024 Güncelleme 01 Haziran 2024, 07:01
Bir arada oldukça daha da güzeliz

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Aslan ile Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi. Galatasaray Adası'ndaki kutlamalar için konuşan Buruk, "Gerçekten de çok mutluyuz. Elde ettiğimiz başarı sonrası kutlamalar sürecek. Stadyumdaki kutlamalar, otobüsteki kutlamalar da çok güzeldi" dedi.

BİRLİKTE GÜZELİZ
Ayrıca Buruk, "Oyuncular mutlu oldu ve hoşlarına gitti. Kazanmak ve şampiyon olmak güzel. Elbette bunun zevkini sürmek de çok güzel bir duygu. Bir aradayız, bir arada oldukça daha da güzeliz" ifadelerini kullandı. 50 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de 38 maçta 2.68 maç başına puan ortalaması yakaladı.

TERİM: İNŞALLAH 5 YILDIZ OLACAK
Son olarak Yunanistan'da Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğu hakkında konuştu. Terim, "Şampiyon olursunuz, daha o zevki yaşamadan yenisi istenir. Şu an o virajdalar. Bir hamle sonrası 5 yıldız olacak inşallah. Okan Buruk'la çok güzel işler yapıyorlar" açıklaması yaptı.

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