İşin ’aslı’ mutluluk

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Evlilik Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını "Yazıcı" yapması ile ortaya çıkmıştı. Bu evlilik magazin gündeminin en çok konuşulanlarından biri olurken, çok geçmeden de Pamuk, evlilik fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Sessiz sedasız evliliğin yankıları sürerken ünlü çift şimdi de soluğu Cannes'ta aldı.

"SADE VE ŞIK"

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne giden Melisa Aslı Pamuk, tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Siyah straplez bir elbise ile festivale katılan ünlü oyuncu kombinini ışıltılı takıları ile tamamladı. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleri ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Sade ve şık', 'Abartıdan uzak güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.



GÖZ KAMAŞTIRDI!

Melisa Aslı Pamuk, kırmızı halıda ünlü bir markaya ait mücevherleriyle şıklık ve lüksü harika bir biçimde karakterize etti. Göz alıcı güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken oyuncu, nadide tasarımlarıyla etrafındakileri adeta büyüledi. Pamuk'un, kolye, bilezik, küpe ve yüzükten oluşan ihtişamlı takıları yaklaşık 5 milyon TL değerindeydi.