Seçim öncesi yeniden başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Silivri ve Çevre Dernekler Buluşması'nda konuştu. Yıldırım, "Mevcut yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Mutlu oluyoruz. 'Ben şampiyonluk sözü vermiyorum' ya da 'Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. O zaman neden adaysın? Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklar mutlu olmalı. Ben şampiyonluk sözü veriyorum" dedi. Ayrıca Aziz Yıldırım, "Galatasaray kaybetsin, biz kazanalım. Önemli olan zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Ben mecburiyetten başkan adayı oldum. Bir dönem daha aday olmam" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN