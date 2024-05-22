Sosyal tesislerde indirim başladı

'Emekliler yılı' kapsamında detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı uygulamalara ilişkin ilk adım atıldı. Emeklilere kamunun misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilme imkanı veren uygulama Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Bakan Işıkhan, diğer destekleri şöyle sıralamıştı:

- Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

- PTT Kargo'da özel indirim yapılacak.

- PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu.

- TCDD demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 oranında indirim sağlandı.



- TROY ile bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve markette, giyim mağazalarında indirimler olacak.