Sevgili terörü

Kocaeli Gölcük'te geçtiğimiz Cumartesi gecesi bir kamyonetin uçurumdan yuvarlandığı ihbarına giden ekipler, olay yerinde Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) cansız bedeniyle karşılaştı. Rümeysa'nın boynunda ip bulunmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Rümeysa'nın erkek arkadaşı Tunay Aydın (22), sorgusunda birliktelik teklifini reddeden genç kızı darbettiğini, hareketsiz kalınca öldüğünü düşünerek trafik kazası süsü vermek için iple boynundan bağladığı kamyonetle birlikte uçurumdan yuvarladığını itiraf etti. Aydın tutuklanırken, E.K., Y.A., C.Ç. ve K.N. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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