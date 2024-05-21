Samet’ten top atışı

Yunanistan bir kez daha haddini aştı. Türk futbolcu Samet Akaydın'ın milli tavrını kaldıramadı. Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un stoperi olan Türk oyuncu Samet Akaydın, Instagram hesabının "hikaye" bölümünden 19 Mayıs Bayramı'nı kutladı. Ancak Akaydın'ın paylaşımından 5 saat sonra Panathinaikos da Türk futbolcudan paylaşımı kaldırmasını istedi. Ancak Samet kabul etmedi. Yaptığı paylaşımı kaldırmayı reddeden 30 yaşındaki milli futbolcu Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Devre arasında şampiyonluk parolasıyla Fatih Terim'i takımın başına getiren Panathinaikos'ta Samet Akaydın da kiralık olarak takıma katılmıştı. Panathinaikos sezon sonunda şampiyonluktan uzakta kalınca Fatih Terim ile yollarını ayırdı...

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