Gizli tanığı sattılar!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında itirafçı olan Organize Suçlar Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in ifadesinde şok detay ortaya çıktı. Öner, gizli tanıkların açık kimlik bilgilerini İzmir'e görevlendirilen polis memurları tarafından Kaplan'ın avukatına 300 bin dolar karşılığında verildiğini duyduğunu kaydetti. Görevlendirilen memurların Komiser Mustafa Ç., polis memuru Yılmaz Ö. polis memuru Mustafa S. ve polis memuru Celal Y. olduğunu söyledi. Bu arada dünkü mahkemede, Ayhan Bora Kaplan, "huzuru bozmaktan" duruşmadan çıkarıldı.

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