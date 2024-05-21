Az cezaya tepki

İzmir Konak'ta aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Bu sırada, Yunus Yılmaz adlı bıçaklı saldırgan, anne-kıza sarkıntılık etti. Bunun üzerine İlayda, "Yürü git işine" diye tepki gösterdi. Bıçağına sarılan zanlı, kızı 13 yerinden, annesini de 12 yerinden bıçakla yaraladı. Genç kız hayatını kaybetti. Tutuklanan sanık hakkında, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Oya Taran, "Kızımı öldürdü, beni yaraladı. Cezası ömür boyu hapis olmalıydı" dedi.

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