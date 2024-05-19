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Kumpasçıların başı ezilmeli

MHP lideri Bahçeli, Belediye Başkanları İstişare Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ankara Emniyeti’ndeki kumpas iddialarıyla ilgili sert mesajlar verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Kumpasçıların başı ezilmeli

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MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Siyasetteki yumuşama dönemi ile ilgili, "Terörizme boyun eğmek uzlaşma veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir" dedi. Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili de önemli mesajlar verdi:

- FETÖ benzeri yapılanmaya girişen odaklarla asla yolumuz kesişemez. Kumpasçılarla işimiz olamaz.
- Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimse karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır.
- Eğer bu kalkışma olursa, buna cüret edenlerin başı ezilmelidir. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.
- Terörist Demirtaş'ın, Sorosçu Kavala'nın ve Gazze politikasının rövanşını almak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız. Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu da göstereceğiz.

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