Kumpasçıların başı ezilmeli

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında, Kızılcahamam'da, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Siyasetteki yumuşama dönemi ile ilgili, "Terörizme boyun eğmek uzlaşma veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir" dedi. Ankara'daki Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili de önemli mesajlar verdi:



- FETÖ benzeri yapılanmaya girişen odaklarla asla yolumuz kesişemez. Kumpasçılarla işimiz olamaz.

- Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiç kimse karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır.

- Eğer bu kalkışma olursa, buna cüret edenlerin başı ezilmelidir. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

- Terörist Demirtaş'ın, Sorosçu Kavala'nın ve Gazze politikasının rövanşını almak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız. Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu da göstereceğiz.

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