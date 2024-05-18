’Yüksek kur değil rekabetçi kur istiyoruz’

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bünyelerinde bulunan 27 sektör, 61 ihracatçı birliğinin üstün gayretleriyle ilk 4 ayda ihracatta yüzde 2.7'lik artış yaşandığına dikkat çekti. Gültepe, "Dünya ekonomisinde yaşanan savaşlar ve sıkıntıların olduğu bir ortamda Türkiye ihracatçıları olarak böyle bir sonuca imza attığımız için mutluyuz. Özellikle ihracatın yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'ndeki daralmalar bizi yakından ilgilendiriyor. Türkiye ihracatçıları olarak geçen yıla göre sektörlerimizle yüzde 5'in üzerinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

ELEMAN SIKINTISI

Son dönemlerde artan maliyetler ve kur nedeniyle ihracatçının rekabetçilik konusunda zorlandığına vurgu yapan Gültepe, "Maalesef Türkiye pahalı kalıyor. Ancak buna rağmen rekabetçiliğimizi artırarak Türkiye'yi çok daha farklı noktaya getirmek için çalışıyoruz" dedi. İhracatçılar olarak hiçbir şekilde 'kur yükselsin' diye bir taleplerinin olmadığını anlatan Gültepe, beklentileri konusunda şunları söyledi: "Biz 'Girdi maliyetlerimiz ne kadar artarsa, kurun da o kadar artması lazım' diyoruz. Örneğin girdi maliyetlerimizin yüzde 50 arttığı bir ortamda kurun da buna yakın seviyede artması lazım. Aksi takdirde Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. İhracatı yukarı çekmemiz için üretimin ve sanayinin desteklenmesi gerekiyor." Katma değerli üretimin önemine değinen Gültepe, "İhracatta kg birim fiyatımız 1.5 dolar seviyesinde, kısa vadeli hedefimiz bunu 2.5 doların üstüne çıkarmak. İnovatif ürünlerle bunu yapabiliriz" diye konuştu. Emek yoğun sektörlerin başında hazır giyim ve tekstilin geldiğini anlatan Gültepe, "Kalifiye eleman problemi yaşanıyor" dedi.



AYAK BASILMAYAN YER KALMADI

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasıyla başladı. Güngör ve Doğaner, "Dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye dış ticaretini geliştirmeye devam ediyor. Bugün küresel mal ticaretinden aldığımız pay tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçıların ayak basmadığı yer neredeyse kalmadı. Bu tabii ki hem ihracatçıların önünü açan Ticaret Bakanlığı'nın politikalarının hem de 61 birlik çatısı altındaki 120 bini aşkın ihracatçının başarısıdır. Türkiye'nin en büyük medya grubu olarak 3 yıldır Anadolu'nun birçok ilinde Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve koordinasyonunda düzenlediğimiz İhracat Zirveleri ile her zaman ihracatçıların yanında olmayı onların sorunlarını, başarılarını gündeme taşımayı görev bildik" mesajını verdi.



GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin sponsorluğunu Halk Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom, Ziraat Bankası ve Papara üstlendi.