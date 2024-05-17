Voleybolla ’aras’ı iyi!

Filenin Sultanları, Antalya'da düzenlenen 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde ilk maçını Japonya ile oynadı. Aras Bulut İynemli de millilere destek için tribündeydi. Ünlü oyuncu, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız geçen sezon elde ettiği şampiyonluklarla bize büyük mutluluk ve gurur yaşattı. 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde de güzel sonuçlar elde edeceklerine şüphem yok. Biz de onları bu akşam Japonya ile oynanan ilk maçta tribünlerden destekledik. Kadın voleybolcularımızla gurur duyuyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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