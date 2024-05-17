28 Şubat davası hükümlülerine af

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Tutuklu komutanlar Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol tahliye edilecek. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan cezaevine gönderilmişti.

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