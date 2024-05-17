10’un gibisi yok

Cimbom'da bu sezon attığı ve attırdığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Dries Mertens, istatistikleriyle göz kamaştırıyor. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 49 maçta 12 gol atarken 18 de asiste imza attı.

Bu performansıyla Galatasaray'ı zirveye taşıdı. Mertens, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde de takımının en büyük kozu olacak. CIES raporuna göre Mertens, 54 lig baz alındığında 2023- 24 sezonunun en etkili hücum orta saha oyuncuları listesinde 10. sırada yer aldı.