Marmara derbisinde Kocaelispor’u deviren Sakarya ligi 3. bitirdi

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun son maçında Sakaryaspor, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 yendi ve ligi 3. sıraya bitirdi. Sakaryaspor, play-off finali için rakibini beklemeye geçti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sakaryasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Konuk ekip, 52. dakikada öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazından Dimitrov'un içeriye çevirdiği topa arka direkte Del Valde'nin dokunuşunda topu ağlara gitti. 0-1. Karşılaşmanın 88. dakikasında Sakaryaspor ikinci golü buldu. Ceza sahası sol çaprazdan Dimitrov'un yerden pasında kale önünde Dino topu filelere gönderdi.

0-2. Mücadeleyi 2-0 kazanan Sakaryaspor puanını 60 yaptı ve normal sezonu 3. bitirmeyi garantiledi. Kocaelispor ise 55 puanda kaldı ve playoff'ta mücadele etmeye hak kazandı. Kocaelispor ise play-off'ta yarışacak.