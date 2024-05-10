Hayallerine pedal çeviriyordu

İzmir'de Ali Sezgin Armağan (39), büyük hayallerle 9 ay önce Kanada Toronto'ya taşındı. İşe girerek bisikletle yemek dağıtmaya başladı. Avenue Caddesi ve Elgin Caddesi'nin kesiştiği noktada Armağan, bisikletiyle inşaat kamyonunu sollayarak sağ şeride yanaştı. Kamyon ise inşaattaki yükleme alanına giriş yapmak üzere sağ şeritten sola dönüş yaptığı sırada Armağan'a çarptı. Kanlar içinde yere yığılan gurbetçi, kurtarılamadı. Toronto polisi, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Armağan'ın cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü memleketi İzmir'deki Gökdere Mezarlığı'na defnedilecek.

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