Rota oluşturuldu!

Demet Özdemir, önceki gün Galataraport'ta bir defileye katıldı. Kırmızı kombiniyle dikkat çeken Özdemir, "Havalar ısındı, renkli giyinmek istedim. Kendi iç enerjimi ve kişiliğimi yansıtmak istedim. Ayakkabıdan ziyade pabuç diyebiliriz. Bayramlık ayakkabısı gibi, tabii revize olmuş hali... Hazırlığım 1 saatten fazla sürdü" dedi. Tatil planlarından bahseden oyuncu, "Nereye vize çıkarsa durumundayım ama Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diye konuştu.

"DUDAK UÇUKLATIYOR"

Bir dönem tekneye verdiği ücretlerle gündem olan Özdemir, "Dört yıl önceydi o haber. Şu an tekneye binilecek durumda değiliz. Tekne aldığım haberleri de çıkmıştı, o da doğru değil. Eskiden fiyatlar daha ucuzdu şimdi dudak uçuklatıyor" açıklamasını yaptı. Yoğun tempoda çalışmaktan mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Her zaman nasıl buralara geldiğimi düşünüyorum. 12 yıldır ana akımda durmadan çalıştım. Kendimi geliştirmek için tutuşuyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Tek hayalim var; çok başarılı olmak" dedi.