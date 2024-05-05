PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'Nazara inanıyorum'

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 06:59
’Nazara inanıyorum’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'de yayınlanan "Safir" dizisinde başlayan aşkları, son gaz devam eden Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, önceki gün Bebek'te güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Akgül, "Önümüzdeki günlerde Paris'te bir ödül alacağım. İnşallah yeni sezonda ekranda olacağım. Özge ile çok iyi giden bir ilişkimi var. Ben göz önünde olmayı sevmiyorum. Evcimen biriyim. Nazara inandığım için de öyle çok insan içinde ilişkimi yaşamayı sevmiyorum" dedi.

"İSTANBUL'A ALIŞAMADIM"
Özge Yağız ise, "Berkay'ı önden yolladım, çünkü biz hanımların işleri bu tip güzellik salonlarında daha uzun sürüyor. Biz genelde buraya ikimiz geliyoruz. O da bakımlı olmayı çok seviyor. Şimdi iş yok dinleniyorum. 'Safir'i Kapadokya'da çekiyorduk, orası çok sakin ve güzeldi. İstanbul'a gelince uyum sağlamakta biraz zorlandım. Trafiğe alışmam uzun sürdü. Berkay'la ilişkimiz çok güzel gidiyor ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
DOSYA HABER | Her türlü rezillik var! Takvim.com.tr, Alman ajanı Erk Acarer’in skandallar dosyasını açtı: MİT skandalı, FETÖ...
Türk Telekom
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
SON DAKİKA