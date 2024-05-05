’Nazara inanıyorum’

ATV'de yayınlanan "Safir" dizisinde başlayan aşkları, son gaz devam eden Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, önceki gün Bebek'te güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Akgül, "Önümüzdeki günlerde Paris'te bir ödül alacağım. İnşallah yeni sezonda ekranda olacağım. Özge ile çok iyi giden bir ilişkimi var. Ben göz önünde olmayı sevmiyorum. Evcimen biriyim. Nazara inandığım için de öyle çok insan içinde ilişkimi yaşamayı sevmiyorum" dedi.

"İSTANBUL'A ALIŞAMADIM"

Özge Yağız ise, "Berkay'ı önden yolladım, çünkü biz hanımların işleri bu tip güzellik salonlarında daha uzun sürüyor. Biz genelde buraya ikimiz geliyoruz. O da bakımlı olmayı çok seviyor. Şimdi iş yok dinleniyorum. 'Safir'i Kapadokya'da çekiyorduk, orası çok sakin ve güzeldi. İstanbul'a gelince uyum sağlamakta biraz zorlandım. Trafiğe alışmam uzun sürdü. Berkay'la ilişkimiz çok güzel gidiyor ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.