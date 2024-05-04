Başarıya ’kol’aç attı

Umut dolu başarı hikayesi Bursa'da yazıldı. Muhammet Ali Biçer (9), bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmadan hayata gözlerini açtı. Annesi Gülay Biçer'in doktorunun tavsiyesiyle ve kadın spor merkezindeki eğitmenin yönlendirmesiyle için 3 yaşında yüzmeye başladı.

5 yıldır Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdüren genç, Eskişehir'de düzenlenen Para Yüzme ve Deaf (İşitme Engelliler) Yüzme Bölge Şampiyonası'nda, S-5 derecesinde katıldığı 5 kategorinin 3'ünde 1., birinde ise 2. olmayı başardı.

Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed, bu sonuçla 29 Temmuz'da Trabzon'da yapılması planlanan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası için davet aldı.