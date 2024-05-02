Diline bak hastalığı gör

Dilimiz, konuşmak, tatmak, çiğnemek ve yutmak için kullanılıyor. Genel sağlığımız hakkında da bilgiler taşıyabiliyor. Dr. Stephen Dodd, dildeki renk değişimlerinin işaret ettiği sorunları anlatıyor:

Sarı: Şeker hastalığının sinyali olabilir.

Yeşil: Mantar enfeksiyonunu, belirli gıda veya ilaçların tüketimini gösterebilir.

Beyaz: Pamukçuk, anemi, döküntü ve ağır ülserlerine işaret edebilir.

Mavi: Kanda oksijen eksikliğini gösterebilir. Buna astım, sepsis, kan hastalıkları, zatürre, kalp yetmezliği neden olabilir.

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