Avrupa tarihine geçen performans!

Ligde son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede giren Galatasaray adım adım 24. şampiyonluğa gidiyor. Sarı-Kırmızılılar kalan süreçte çok büyük bir hata yapmazsa ezeli rakibinin önünde bir kez daha mutlu sona ulaşacak. Cimbom bu sezon gösterdiği müthiş performansı kalan 4 haftada da sürdürürse Avrupa futbol tarihine geçecek bir başarı da yakalayacak.

4 MAÇTA HEDEF 12 PUAN ALMAK

Şu anda oynamış olduğu 34 maçta 2.73 puan ortalaması olan Galatasaray eğer kalan süreçte 4'te 4 yapar ve sezonu 105 puanla bitirirse 2.76 ortalamaya ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar bu durumda Avrupa'nın 10 büyük liginin tarihindeki en büyük puan ortalamasına sahip ikinci şampiyon olacak. Okan Buruk'un ekibi sadece Portekiz futbolunun dev ekibi Porto'nun gerisinde kalacak. Porto hatırlanacağı üzere 2020-2021 sezonunda ligde oynadığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 beraberlik almış, 2.80 ortalama ile şampiyon olup zirveye oturmuştu.

UNUTULMAZ TAKIMLARI GEÇECEK

Galatasaray 2.76 puan ortalaması ile sezonu tamamlaması durumunda Avrupa futbolunun unutulmaz takımlarını da sollayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın solladığı takımlar arasında 2004- 2005 Serie A şampiyonu Juventus, 2017-2018 Premier Lig şampiyonu Manchester City, 2012- 2013 Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ve 2011-2012 şampiyonu Real Madrid yer alacak.